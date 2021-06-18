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В Губе увековечивают память шехидов-представителей медиа

В Губе увековечивают память шехидов-представителей медиа В Губинском районе увековечивают память представителей медиа, ставших шехидами во время первой и второй войны в Карабахе.
Медиа
18 июня 2021 г. 14:29
В Губе увековечивают память шехидов-представителей медиа
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В Губинском районе увековечивают память представителей медиа, ставших шехидами во время первой и второй войны в Карабахе.

Как передает Северное бюро Report, с этой целью на улице Юсифа Гасымова началась закладка парка.

Новый парк охватит территорию приблизительно в 2 000 кв.м. недалеко от парка "28 Мая".

По информации, в парке будут установлены скульптурный комплекс и мемориальные таблички с именами представителей медиа, ставших жертвами армянского террора, а также созданы зеленые полосы, установлены беседки и проведена современная осветительная система.

Парк планируется сдать в пользование 22 июля - в День национальной прессы Азербайджана.

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Версия на азербайджанском языке ФотоQubada şəhid media nümayəndələrinin xatirəsi əbədiləşdirilir

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