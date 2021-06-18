В Губе увековечивают память шехидов-представителей медиа

В Губинском районе увековечивают память представителей медиа, ставших шехидами во время первой и второй войны в Карабахе.

В Губинском районе увековечивают память представителей медиа, ставших шехидами во время первой и второй войны в Карабахе.

Как передает Северное бюро Report, с этой целью на улице Юсифа Гасымова началась закладка парка.

Новый парк охватит территорию приблизительно в 2 000 кв.м. недалеко от парка "28 Мая".

По информации, в парке будут установлены скульптурный комплекс и мемориальные таблички с именами представителей медиа, ставших жертвами армянского террора, а также созданы зеленые полосы, установлены беседки и проведена современная осветительная система.

Парк планируется сдать в пользование 22 июля - в День национальной прессы Азербайджана.