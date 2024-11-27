В Германии закроют бюро Первого канала

Власти Германии закрывают немецкое бюро Первого канала.

Власти Германии закрывают немецкое бюро Первого канала.

Как передает Report, об этом сообщили в эфире телеканала.

Согласно решению местных властей, корреспондент и оператор должны будут покинуть страну в первой половине декабря.

Они объяснили решение тем, что "деятельность Первого канала представляет собой значительную и непосредственную угрозу общественному порядку и безопасности Германии и Евросоюза, поскольку она представляет собой угрозу процессу формирования общественного мнения и принятия решений в государствах-членах".

МИД РФ пригрозил введением ответных мер.