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В Германии закроют бюро Первого канала

В Германии закроют бюро Первого канала Власти Германии закрывают немецкое бюро Первого канала.
Медиа
27 ноября 2024 г. 11:54
В Германии закроют бюро Первого канала

Власти Германии закрывают немецкое бюро Первого канала.

Как передает Report, об этом сообщили в эфире телеканала.

Согласно решению местных властей, корреспондент и оператор должны будут покинуть страну в первой половине декабря.

Они объяснили решение тем, что "деятельность Первого канала представляет собой значительную и непосредственную угрозу общественному порядку и безопасности Германии и Евросоюза, поскольку она представляет собой угрозу процессу формирования общественного мнения и принятия решений в государствах-членах".

МИД РФ пригрозил введением ответных мер.

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