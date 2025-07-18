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В Генпрокуратуре Азербайджана обсудили развитие сотрудничества с медиа

В Генпрокуратуре Азербайджана обсудили развитие сотрудничества с медиа В Генпрокуратуре Азербайджана обсудили развитие сотрудничества с медиа
Медиа
18 июля 2025 г. 15:14
В Генпрокуратуре Азербайджана обсудили развитие сотрудничества с медиа

В Генеральной прокуратуре Азербайджана состоялась встреча с представителями медиа, приуроченная ко Дню национальной прессы.

Как сообщает Report, в мероприятии приняли участие руководители управлений и отделов Генпрокуратуры, представители онлайн и печатных изданий, телеканалов и радиостанций.

В ходе встречи обсуждалось развитие взаимодействия между прокуратурой и медиа, укрепление информационного обмена и определение будущих направлений сотрудничества.

Руководитель пресс-службы Генпрокуратуры Салех Гаджиев отметил значимость прозрачной и устойчивой коммуникации с прессой. Также были затронуты вопросы правового просвещения, формирования общественного мнения и роли медиа в обеспечении общественного контроля.

В завершение участникам был показан документальный фильм "Человек народа", посвященный роли общенационального лидера Гейдара Алиева в формировании суверенного государства.

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Версия на английском языке ФотоStrengthening cooperation with media discussed at Azerbaijani Prosecutor General's office
Версия на азербайджанском языке ФотоBaş Prokurorluqda Milli Mətbuat Günü münasibətilə media nümayəndələri ilə görüş keçirilib

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