В Генпрокуратуре Азербайджана обсудили развитие сотрудничества с медиа

В Генпрокуратуре Азербайджана обсудили развитие сотрудничества с медиа

В Генеральной прокуратуре Азербайджана состоялась встреча с представителями медиа, приуроченная ко Дню национальной прессы.

Как сообщает Report, в мероприятии приняли участие руководители управлений и отделов Генпрокуратуры, представители онлайн и печатных изданий, телеканалов и радиостанций.

В ходе встречи обсуждалось развитие взаимодействия между прокуратурой и медиа, укрепление информационного обмена и определение будущих направлений сотрудничества.

Руководитель пресс-службы Генпрокуратуры Салех Гаджиев отметил значимость прозрачной и устойчивой коммуникации с прессой. Также были затронуты вопросы правового просвещения, формирования общественного мнения и роли медиа в обеспечении общественного контроля.

В завершение участникам был показан документальный фильм "Человек народа", посвященный роли общенационального лидера Гейдара Алиева в формировании суверенного государства.