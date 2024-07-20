В Физули прибыли иностранные гости для участия во II Шушинском глобальном медиа-форуме

В Физули прибыли иностранные гости для участия во II Шушинском глобальном медиа-форуме.

В Физули прибыли иностранные гости для участия во II Шушинском глобальном медиа-форуме.

Как сообщает Report, самолет с гостями совершил посадку в Международном аэропорту Физули.

II Шушинский глобальный медиа-форум на тему "Разоблачение ложной информации: борьба с дезинформацией" проходит в культурной столице Азербайджана 20-22 июля. Форум, к которому присоединятся более 150 зарубежных гостей почти из 50 стран, в том числе информационные агентства около 30 стран, 3 международные организации и 82 медиа-структуры, сыграет для участников роль платформы совместных обсуждений и действий.