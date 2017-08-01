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    В этом месяце НСТР объявит результаты мониторинга телеканалов

    Баку. 1 августа. REPORT.AZ/ Во второй декаде августа будут объявлены результаты мониторинга телеканалов страны, проведенного по проекту "Сохранение литературного языка на медиа-пространстве Азербайджана" Фонда "Помощи электронным СМИ" при организационной поддержке Национального совета телевидения и радио (НСТР) в течение месяцев июнь-июль.

    Как сообщает Report, об этом сообщил заведующий отделом НСТР Таваккюль Дадашев.

    Он отметил, что к мониторингу были привлечены сотрудники кафедры Азербайджанского языковедения БГУ.

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