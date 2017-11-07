В этом году в Баку сдадут в эксплуатацию альтернативную телебашню

Баку. 7 ноября. REPORT.AZ/ "До конца текущего года в Баку сдадут в эксплуатацию альтернативную телебашню".

Как сообщает Report, об этом заявил директор Производственного объединения телерадиовещания и спутниковой связи (ПО "Телерадио") Микаил Аббасов в интервью AzTV.

По его словам, 80% строительных работ уже завершено: "До конца года будет возможность использовать телебашню. Через каждые три месяца нужно проводить профилактические работы. При проведении таких работ среди населения возникает справедливое недовольство. В тот день эфир остается совершенно пустым. Национальный совет телевидения и радио высказал нам в связи с этим справедливые замечания. Во избежание этого в дни проведения профилактических работ посредством альтернативной телебашни мы можем осуществлять полное вещание в Баку и на Абшеронском полуострове".

Отметим, что строительство новой альтернативной телебашни осуществляется по решению министерства связи и высоких технологий.