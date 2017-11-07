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    В этом году в Баку сдадут в эксплуатацию альтернативную телебашню

    Микаил Аббасов: Национальный совет телевидения и радио высказал нам в связи с этим справедливые замечания

    Баку. 7 ноября. REPORT.AZ/ "До конца текущего года в Баку сдадут в эксплуатацию альтернативную телебашню".

    Как сообщает Report, об этом заявил директор Производственного объединения телерадиовещания и спутниковой связи (ПО "Телерадио") Микаил Аббасов в интервью AzTV.

    По его словам, 80% строительных работ уже завершено: "До конца года будет возможность использовать телебашню. Через каждые три месяца нужно проводить профилактические работы. При проведении таких работ среди населения возникает справедливое недовольство. В тот день эфир остается совершенно пустым. Национальный совет телевидения и радио высказал нам в связи с этим справедливые замечания. Во избежание этого в дни проведения профилактических работ посредством альтернативной телебашни мы можем осуществлять полное вещание в Баку и на Абшеронском полуострове".

    Отметим, что строительство новой альтернативной телебашни осуществляется по решению министерства связи и высоких технологий.

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