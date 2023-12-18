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В этом году телеканалы были дважды предупреждены за нарушение рекламного законодательства

В этом году телеканалы были дважды предупреждены за нарушение рекламного законодательства В этом году телеканалы были дважды предупреждены за нарушение рекламного законодательства.
Медиа
18 декабря 2023 г. 14:36
В этом году телеканалы были дважды предупреждены за нарушение рекламного законодательства

В этом году телеканалы были дважды предупреждены за нарушение рекламного законодательства.

Об этом сообщили в Аудиовизуальном совете в ответ на запрос Report.

Отмечено, что Совет проводит регулярный мониторинг программ общереспубликанских наземных вещателей, а также программ других вещателей на основе жалоб.

В результате мониторинга Аудиовизуальный совет вынес предупреждения телеканалам MTV, Xəzər, ARB, ATV и Space в связи с нарушением закона "О медиа".

За нарушение закона "О рекламе" были предупреждены телеканалы Xəzər, ARB, ATV и Dünya. Также в течение года все телерадиовещатели были дважды предупреждены о нарушении этого закона.

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Версия на азербайджанском языке Bu il reklam qanunvericiliyinin pozulmasına görə telekanallara iki dəfə xəbərdarlıq edilib

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