В этом году телеканалы были дважды предупреждены за нарушение рекламного законодательства

В этом году телеканалы были дважды предупреждены за нарушение рекламного законодательства.

В этом году телеканалы были дважды предупреждены за нарушение рекламного законодательства.

Об этом сообщили в Аудиовизуальном совете в ответ на запрос Report.

Отмечено, что Совет проводит регулярный мониторинг программ общереспубликанских наземных вещателей, а также программ других вещателей на основе жалоб.

В результате мониторинга Аудиовизуальный совет вынес предупреждения телеканалам MTV, Xəzər, ARB, ATV и Space в связи с нарушением закона "О медиа".

За нарушение закона "О рекламе" были предупреждены телеканалы Xəzər, ARB, ATV и Dünya. Также в течение года все телерадиовещатели были дважды предупреждены о нарушении этого закона.