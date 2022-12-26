В этом году на телеканалах обнаружено 323 нарушения, вынесено предупреждение 8 каналам

Обнародованы предупреждения и санкции, примененные в отношении аудиовизуальных вещателей в этом году.

Обнародованы предупреждения и санкции, примененные в отношении аудиовизуальных вещателей в этом году.

Как передает Report, председатель Аудиовизуального совета Исмет Саттаров на пресс-конференции по итогам года сообщил, что предупреждения были вынесены 8 телеканалам.

Он отметил, что четырежды была применена санкция в виде прерывания эфира: "Во время проведенного на телевидении мониторинга были выявлены 323 нарушения, из них 184 были связаны с рекламой. На радио допущены 78 нарушений, из которых с рекламой связаны 50. В связи с каждым выявленным нарушением было направлено внутреннее уведомление

Например, на телевидении порой происходили технические проблемы в связи с трансляцией Государственного гимна. Насколько верно было бы прерывать эфир из-за такого нарушения? Если это повторится в течение недели, то может быть применена серьезная санкция".