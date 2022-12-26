О нас

В этом году на телеканалах обнаружено 323 нарушения, вынесено предупреждение 8 каналам

В этом году на телеканалах обнаружено 323 нарушения, вынесено предупреждение 8 каналам Обнародованы предупреждения и санкции, примененные в отношении аудиовизуальных вещателей в этом году.
Медиа
26 декабря 2022 г. 12:06
В этом году на телеканалах обнаружено 323 нарушения, вынесено предупреждение 8 каналам

Обнародованы предупреждения и санкции, примененные в отношении аудиовизуальных вещателей в этом году.

Как передает Report, председатель Аудиовизуального совета Исмет Саттаров на пресс-конференции по итогам года сообщил, что предупреждения были вынесены 8 телеканалам.

Он отметил, что четырежды была применена санкция в виде прерывания эфира: "Во время проведенного на телевидении мониторинга были выявлены 323 нарушения, из них 184 были связаны с рекламой. На радио допущены 78 нарушений, из которых с рекламой связаны 50. В связи с каждым выявленным нарушением было направлено внутреннее уведомление

Например, на телевидении порой происходили технические проблемы в связи с трансляцией Государственного гимна. Насколько верно было бы прерывать эфир из-за такого нарушения? Если это повторится в течение недели, то может быть применена серьезная санкция".

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Bu il televiziyalarda 323 pozuntu aşkarlanıb, 8 kanala xəbərdarlıq edilib

Самое важное

СГБ: Талех Юсифов экстрадирован в Азербайджан
СГБ: Талех Юсифов экстрадирован в Азербайджан
26 декабря 2022 г. 09:37
Гендиректор ИСЕСКО позвонил президенту Азербайджана
Гендиректор ИСЕСКО позвонил президенту Азербайджана
24 декабря 2022 г. 21:51
Президент: События, происходящие сегодня на Лачинской дороге, вызвали очередную антиазербайджанскую истерику
Президент: События, происходящие сегодня на Лачинской дороге, вызвали очередную антиазербайджанскую истерику
24 декабря 2022 г. 19:07
Президент Ильхам Алиев назвал депортацию западных азербайджанцев большой несправедливостью и бессовестным поступком
Президент Ильхам Алиев назвал депортацию западных азербайджанцев большой несправедливостью и бессовестным поступком
24 декабря 2022 г. 17:50
Президент Ильхам Алиев: Западный Азербайджан – наша историческая земля
Президент Ильхам Алиев: Западный Азербайджан – наша историческая земля
24 декабря 2022 г. 15:07
Эрдоган: Турецко-азербайджанский союз стал фактором безопасности, стабильности и процветания региона
Эрдоган: Турецко-азербайджанский союз стал фактором безопасности, стабильности и процветания региона
24 декабря 2022 г. 13:42
Реджеп Тайип Эрдоган поздравил Ильхама Алиева
Реджеп Тайип Эрдоган поздравил Ильхама Алиева
24 декабря 2022 г. 12:14
Минобороны Азербайджана обратилось к желающим пройти военную службу в частях коммандос 
Минобороны Азербайджана обратилось к желающим пройти военную службу в частях коммандос 
24 декабря 2022 г. 10:52
Награждены сотрудники Министерства труда и соцзащиты населения
Награждены сотрудники Министерства труда и соцзащиты населения
23 декабря 2022 г. 20:32
Алтай Гасанов: После избрания Мехрибан Алиевой президентом Федерации гимнастики была заложена основа успешного развития
Алтай Гасанов: После избрания Мехрибан Алиевой президентом Федерации гимнастики была заложена основа успешного развития
23 декабря 2022 г. 19:40

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi