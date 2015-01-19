В ЕС думают о создании русскоязычного СМИ

Баку. 19 января. REPORT.AZ/ Министры иностранных дел стран ЕС на встрече в Брюсселе обсудили тему возможного создания в Евросоюзе русскоязычного СМИ, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на главу МИД Болгарии Даниеля Митова.

"Что касается русскоязычного СМИ, то этот вопрос действительно обсуждался. Конкретных решений по нему не принято, но мы выразили серьезную обеспокоенность искаженной интерпретацией политики ЕС или целей политики ЕС некоторыми СМИ", — сказал Митов.

Он подчеркнул, что ЕС не собирается разворачивать пропаганду в какой-либо форме, а хочет только "доносить правду, доносить свободную и объективную информацию таким образом, чтобы россияне могли слышать альтернативную точку зрения".