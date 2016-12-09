В Белоруссии задержаны два автора и корреспондент агентства Regnum

Баку. 9 декабря. REPORT.AZ/ Следственный комитет (СК) Белоруссии сегодня задержал корреспондента информагентства Regnum Сергея Шиптенко.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении ведомства.

«Он подозревается в совершении умышленных действий, направленных на возбуждение у различных групп населения Российской Федерации и Республики Беларусь национальной и иной социальной вражды, а также розни по признакам национальной, языковой и иной социальной принадлежности, выразившихся в подготовке и размещении в интернете статей под псевдонимом Артур Григорьев»,— говорится в сообщении ведомства.

Вчера были задержаны и заключены под стражу еще два фигуранта дела: Дмитрий Алимкин и Юрий Павловец. СК Белоруссии расследует уголовные дела, возбужденные по ст.130 Уголовного кодекса (разжигание расовой, национальной или религиозной вражды или розни). Ведомство усмотрело признаки проявления экстремизма в статьях, опубликованных на информационных ресурсах Regnum, «Лента.ру» и EADaily.

«Следствие полагает, что основным мотивом их противоправной деятельности являлась материальная заинтересованность»,— заявили в СК Белоруссии.