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В Баку увековечена память шехида-журналиста Магеррама Ибрагимова

В Баку увековечена память шехида-журналиста Магеррама Ибрагимова В Баку открыли мемориальную доску-барельеф погибшему журналисту Магерраму Ибрагимову.
Медиа
1 мая 2022 г. 13:18
В Баку увековечена память шехида-журналиста Магеррама Ибрагимова

В Баку открыли мемориальную доску-барельеф погибшему журналисту Магерраму Ибрагимову.

Как передает Report, доска установлена в день его рождения, на улице Дж.Джаббарлы в поселке Расулзаде Бинагадинского района, где он проживал.

На церемонии присутствовали члены семьи Ибрагимова, родственники, общественные деятели и коллеги.

Напомним, что 4 июня 2021 года около 11:00 в результате подрыва на противотанковой мине пассажирского автомобиля марки "Камаз", в котором находились сотрудники телевизионных каналов и информационных агентств, командированных для исполнения служебных обязанностей в освобожденный от оккупации Кельбаджарский район, во время движения в направлении села Сусузлуг погибли 3 человека – Сирадж Абышов (оператор телеканала Az TV), Магеррам Ибрагимов (сотрудник информационного агентства АЗЕРТАДЖ), Ариф Алиев (заместитель представителя главы ИВ по административно-территориальному округу села Сусузлуг), еще 4 человека получили ранения различной степени тяжести.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda şəhid jurnalist Məhərrəm İbrahimovun xatirəsi əbədiləşdirilib

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