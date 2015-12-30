Баку. 30 декабря. REPORT.AZ/ В Баку состоялось открытие нового здания телеканала "Xəzər".

Как сообщает Report, на открытии принимали участие помощник президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам Али Гасанов, председатель Национального совета телерадиовещания Нушираван Магеррамли, исполнительный директор Фонда господдержки развития СМИ при президенте Азербайджана Вугар Сафарли, народные депутаты, представители интеллигенции и общественности.

А.Гасанов разрезал символическую красную ленту. Участники мероприятия ознакомились со зданием.

Отметим, что площадь нового здания телеканала "Xəzər" на проспекте Нобеля составляет 1 000 кв. метров. Здание состоит из 10-ти этажей и 265 комнат.