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    ​В Баку состоялось открытие нового здания телеканала "Xəzər"

    10-этажное здание на проспекте Нобеля состоит из 265 комнат

    Баку. 30 декабря. REPORT.AZ/ В Баку состоялось открытие нового здания телеканала "Xəzər".

    Как сообщает Report, на открытии принимали участие помощник президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам Али Гасанов, председатель Национального совета телерадиовещания Нушираван Магеррамли, исполнительный директор Фонда господдержки развития СМИ при президенте Азербайджана Вугар Сафарли, народные депутаты, представители интеллигенции и общественности.

    А.Гасанов разрезал символическую красную ленту. Участники мероприятия ознакомились со зданием.

    Отметим, что площадь нового здания телеканала "Xəzər" на проспекте Нобеля составляет 1 000 кв. метров. Здание состоит из 10-ти этажей и 265 комнат. 

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