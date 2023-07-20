В Баку состоялась конференция, посвященная 148-летию национальной печати

20 июля в Баку прошла конференция на тему "Медиа в эпоху глобальных трансформаций: преемственность традиций, принципы журналистики и общественные интересы", посвященная 148-летию национальной печати Азербайджана.

20 июля в Баку прошла конференция на тему "Медиа в эпоху глобальных трансформаций: преемственность традиций, принципы журналистики и общественные интересы", посвященная 148-летию национальной печати Азербайджана.

Как сообщает Report, конференция, организованная Аудиовизуальным советом Азербайджанской Республики совместно с Агентством развития медиа (MEDİA) и Советом прессы, началась с исполнения государственного гимна, минутой молчания была почтена память шехидов, погибших за территориальную целостность нашей страны.

Выступая на конференции, председатель Совета прессы Рашад Меджид рассказал о внимании и заботе великого лидера Гейдара Алиева к средствам массовой информации. По его словам, работа, проделанная великим лидером Гейдаром Алиевым в советское время, была нацелена на будущую независимость Азербайджана. В период независимости мы стали свидетелями значения, придаваемого прессе общенациональным лидером: была отменена существовавшая более 100 лет цензура, созданы новые условия для СМИ, приняты решения, законы в направлении саморегулирования в этой сфере, сказал он, добавив, что великий лидер также проводил регулярные встречи с представителями медиаструктур.

Рашад Меджид отметил, что меры общенационального лидера, связанные с печатью, продолжаются его политическим преемником - президентом Ильхамом Алиевым. В современный период углубление реформ в сфере журналистики, создание Агентства развития медиа, принятие нового закона "О медиа" являются проявлениями высокой оценки со стороны главы государства.

Заведующий отделом Агентства развития медиа Натиг Мамедли довел до внимания, что процесс углубления реформ в сфере СМИ начался в нашей стране по инициативе президента Азербайджана сразу после Победы в Отечественной войне. Эти реформы свидетельствовали о важности развития средств массовой информации для нашего государства.

По его словам, одним из нововведений, внесенных в эту сферу законом "О медиа" и проведенными реформами, стало ускорение перехода всех медиасубъектов в бизнес-среду. Благодаря этим реформам в отношении СМИ были введены налоговые каникулы, создан медиареестр. Основной целью совершенствования законодательства о медиа и проведения реформ в области СМИ является достижение развития в этой сфере. Этот процесс будет носить регулярный характер, заверил Н.Мамедли.

Председатель Аудиовизуального совета Исмет Саттаров отметил, что азербайджанская печать, основанная на прочном фундаменте и берущая начало с издания газеты "Экинчи" в XIX веке, успешно продолжает свою миссию и в XXI веке. После того как Азербайджан во второй раз обрел независимость, для нашей национальной прессы, выдержавшей все испытания времени, началась новая эра. Подчеркнув, что этот период развития наших медиа связан с именем великого лидера Гейдара Алиева, Исмет Саттаров сказал, что президент Ильхам Алиев, успешно продолжающий политику общенационального лидера, проявляет чуткое отношение к СМИ. В результате внимания главы государства оказывается системная поддержка СМИ. Отмечено, что основополагающим фактором всех реформ, проводимых в сфере СМИ, является служение государству и государственности, развитие медиа. Сегодня журналисты, отмечающие профессиональный праздник за работой, обеспечивают общество информацией и играют большую роль в донесении до мира правды об Азербайджане. В эпоху стремительного развития информационно-коммуникационных технологий на работников СМИ ложится большая ответственность - противостоять глобальным угрозам в глобализирующемся мире, информировать мир о реалиях Азербайджана, используя все возможности, предоставляемые технологическим развитием. "Думаю, что наши журналисты, представители СМИ с гордостью и большой ответственностью справятся с этой миссией", - сказал И.Саттаров.

Затем под модераторством заместителя председателя Совета печати Саадат Мамедовой состоялось панельное заседание на тему "Национальная печать Азербайджана: традиции и современные тенденции", на котором выступили главный редактор газеты "Шерг" Акиф Аширли (тема выступления - "Пробуждение нашего национального самосознания и роль СМИ в построении независимого государства"), главный редактор "Халг газети" Афлатун Амашев ("Медиареформы великого лидера Гейдара Алиева: законодательство и плюрализм"), сотрудник Агентства развития медиа Парвана Ибрагимова ("Медиаграмотность как важный элемент информационной безопасности общества"), председатель Профсоюза журналистов Мушфиг Алескерли ("Зарубежные стандарты в профессионализме журналиста: контакты и обмен опытом с международными медиаструктурами").

Конференция продолжилась панельным заседанием на тему "Современные трансформации в медиа, фактор информационного общества и общественные интересы" под модераторством руководителя APA Holding Вюсали Махиргызы. На заседании выступили руководитель аппарата Аудиовизуального совета Фазиль Новрузов (тема выступления - "Современный аудиовизуальный контент: традиции и современность"), председатель ЗАО "Телевидение и радиовещание" Нахчыванской Автономной Республики Сахиль Тахирли ("Нахчыванская печать от истории к сегодняшнему дню и современные тенденции"), руководитель компании Technote Фарид Пердешюнас ("Как искусственный интеллект меняет журналистику?") и главный редактор газеты "Аран" Мехсети Мусан ("Новшества в деятельности региональных СМИ").