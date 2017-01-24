Баку. 24 января. REPORT.AZ/ В Баку проводятся тренинги для освещающих гонки Формулы-1 журналистов "Держи пульс скорости", проводимый в Азербайджанской государственной академии физкультуры и спорта.

Как сообщает Report, целью тренингов является улучшение навыков и способностей журналистов при освещении спортивного мероприятия, улучшение навыков использования современных технологий в журналистике.

Двухдневные тренинги проводятся известным британским медиа-специалистом Деном Мейсоном и популярным российским спортивным комментатором Алексеем Поповым.

Всего на тренингах участвуют представители 20 ведущих СМИ Азербайджана, включая агентство Report.