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    В Баку проводятся тренинги для освещающих гонки Формулы-1 журналистов

    Двухдневные тренинги проводятся известным британским медиа специалистом и популярным российским спортивным комментатором

    Баку. 24 января. REPORT.AZ/ В Баку проводятся тренинги для освещающих гонки Формулы-1 журналистов "Держи пульс скорости", проводимый в Азербайджанской государственной академии физкультуры и спорта. 

    Как сообщает Report, целью тренингов является улучшение навыков и способностей журналистов при освещении спортивного мероприятия, улучшение навыков использования современных технологий в журналистике.

    Двухдневные тренинги проводятся известным британским медиа-специалистом Деном Мейсоном и популярным российским спортивным комментатором Алексеем Поповым.

    Всего на тренингах участвуют представители 20 ведущих СМИ Азербайджана, включая агентство Report.

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