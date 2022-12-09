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В Баку прошла конференция "Медиаграмотность"

В Баку прошла конференция "Медиаграмотность" В Баку прошла конференция "Медиаграмотность", организованная Агентством по развитию медиа (MEDİA) с целью информирования о медиаграмотности
Медиа
9 декабря 2022 г. 12:43
В Баку прошла конференция Медиаграмотность

В Баку прошла конференция "Медиаграмотность", организованная Агентством по развитию медиа (MEDİA).

Как сообщает Report, в мероприятии приняли участие около 300 молодых людей, проживающих в городе Баку и районах.

Конференция началась с исполнения Государственного гимна. Затем минутой молчания была почтена память общенационального лидера Гейдара Алиева и шехидов, отдавших жизни за территориальную целостность и независимость Азербайджана.

Исполнительный директор MEDİA Ахмед Исмаилов отметил, что стремительное расширение охвата электронного информационного общества, облегчение доступа к информации в условиях цифровой реальности, трудности общества в определении объективной стороны информации создают необходимость в подготовке медиаграмотных потребителей, а также выполнения неотложных шагов в направлении последовательного выполнения представителями СМИ своей профессиональной функции.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda “Media savadlılığı” konfransı keçirilib

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