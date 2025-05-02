В Баку проходит 2-ой форум на тему "Общественные процессы в медиапространстве"

10:13

В Баку проходит 2-ой форум на тему "Общественные процессы в медиапространстве", организованный Агентством развития медиа (MEDIA).

Как сообщает Report, в мероприятии принимают участие исполнительный директор MEDIA Ахмед Исмаилов, уполномоченный по правам человека Азербайджана (омбудсмен) Сабина Алиева, председатель коллегии Верховного суда Сянан Гаджиев, а также члены правления других государственных структур, заместители министров и руководители медиасубъектов.

Форум организован с целью повышения просветительской функции медиа и его проактивной роли в формировании общественного мнения, совершенствования координации между медиа, государственными структурами и другими сторонами.

В рамках форума предусмотрены панельные сессии под названием "Медиаповестка в Год конституции и суверенитета", "Безопасность цифровой медиасреды: информированные пользователи" и др.