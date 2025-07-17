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В Баку презентовали книгу, посвященную памяти журналиста-шехида Магеррама Ибрагимова

В Баку презентовали книгу, посвященную памяти журналиста-шехида Магеррама Ибрагимова В Совете прессы состоялась презентация книги "Песнь вечности жизни журналиста", посвященной памяти погибшего при исполнении профессиональных обязанностей журналиста-шехида Магеррама Ибрагимова.
Медиа
17 июля 2025 г. 16:34
В Баку презентовали книгу, посвященную памяти журналиста-шехида Магеррама Ибрагимова

В Совете прессы состоялась презентация книги "Песнь вечности жизни журналиста", посвященной памяти погибшего при исполнении профессиональных обязанностей журналиста-шехида Магеррама Ибрагимова.

Как сообщает Report, автор издания - брат шехида журналист Аскер Алиоглу.

Книга повествует о жизни и деятельности военного корреспондента, трагически погибшего 4 июня 2021 года в Кяльбаджаре, подорвавшись на противотанковой мине.

В книге собраны материалы о работе Ибрагимова на линии фронта в годы оккупации, его репортажи с передовой во время Второй Карабахской войны и факты, запечатленные им на освобожденных территориях.

На презентации выступили депутаты Милли Меджлиса, представители медиа, общественные деятели.

Участники подчеркнули важность сохранения памяти о журналистах, погибших при исполнении профессионального долга, а также необходимость распространения информации о минной опасности на международном уровне.

В ходе мероприятия прозвучала просьба о том, чтобы книга была передана в крупнейшие библиотеки страны, включая Национальную библиотеку имени Ахундова.

Отметим, что транспортное средство c журналистами, осуществлявшими съемку на освобожденных территориях после окончания Отечественной войны, 4 июня 2021 года подорвалось на противотанковой мине в районе села Сусузлуг Кяльбаджарского района. В результате погибли корреспондент АЗЕРТАДЖ Магеррам Ибрагимов, оператор AZTV Сирадж Абышов и заместитель представителя главы Исполнительной власти Кяльбаджарского района по сельскому административному округу Сусузлуг Ариф Алиев, четверо получили ранения.

ФОТО: Самира Гасанова

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Версия на азербайджанском языке ФотоŞəhid jurnalist Məhərrəm İbrahimovun xatirəsinə həsr olunmuş kitabın təqdimatı olub

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