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    В Баку отметят 8-ю годовщину создания телеканала "TRT Avaz"

    За концертной программой смогут наблюдать 300 млн зрителей

    Баку. 14 марта. REPORT.AZ/ В Баку отметят 8-ю годовщину создания телеканала "TRT Avaz".

    Как сообщили Report в бакинском представительстве TRT, по этому случаю 21 марта в 19:30 в Центре Гейдара Алиева состоится концерт.

    За мероприятием смогут наблюдать 300 млн зрителей из 26 стран и 15 автономных республик. В концертной программе примут участие Эмре Айдын, Азерин и другие исполнители. Кроме того, до внимания всего мира доведут празднество по случаю Новруз байрамы в Баку.

    Концертная программа и фестиваль Новруза будут транслироваться. Для этого в Ичеришехер установят огромные экраны. 

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