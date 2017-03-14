Баку. 14 марта. REPORT.AZ/ В Баку отметят 8-ю годовщину создания телеканала "TRT Avaz".

Как сообщили Report в бакинском представительстве TRT, по этому случаю 21 марта в 19:30 в Центре Гейдара Алиева состоится концерт.

За мероприятием смогут наблюдать 300 млн зрителей из 26 стран и 15 автономных республик. В концертной программе примут участие Эмре Айдын, Азерин и другие исполнители. Кроме того, до внимания всего мира доведут празднество по случаю Новруз байрамы в Баку.

Концертная программа и фестиваль Новруза будут транслироваться. Для этого в Ичеришехер установят огромные экраны.