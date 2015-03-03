В Баку отмечен 95-летний юбилей АЗЕРТАДЖ

Баку. 3 марта. REPORT.AZ/ В Баку, в отеле "Four Seasons" состоялась торжественная церемония по случаю 95-летнего юбилея Азербайджанского государственного информационного агентства – АЗЕРТАДЖ.

В церемонии принимали участие участники Бакинского заседания Совета Всемирного конгресса новостных агентств (NACO), приглашенные на юбилейное мероприятие генеральные директоры и делегации ведущих информационных агентств ряда зарубежных стран, официальные лица государства и правительства, депутаты Милли Меджлиса, руководители СМИ и НПО.

В своем выступлении генеральный директор АЗЕРТАДЖ Аслан Асланов приветствовал всех участников церемонии по случаю 95-летнего юбилея агентства и выразил им свою признательность.

Генеральный директор напомнил, что сегодня утром состоялась встреча помощника Президента Азербайджанской Республики по общественно-политическим вопросам Али Гасанова с членами Совета конгресса и другими уважаемыми гостями, прибывшими в Баку для участия в 95-летним юбилее АЗЕРТАДЖ. В ходе встречи, прошедшей в искренней атмосфере, прозвучали ценные мысли, связанные с местом и ролью информации в современном мире, важными задачами, возложенными на медиа-структуры.

Аслан Асланов сказал: "Сегодня мы также провели в Баку очередное заседание Совета Всемирного конгресса новостных агентств. Наверное, вы знаете, что V конгресс этой авторитетной структуры состоится в 2016 году в Баку и до 2019 года АЗЕРТАДЖ будет председательствовать в конгрессе. Еще раз благодарю уважаемых коллег за оказанное нам высокое доверие и поддержку".

Генеральный директор отметил, что АЗЕРТАДЖ, являющийся первым новостным агентством Азербайджана, отмечает свой 95-летний юбилей в столь знаменательный для него период, а также в то время, когда в глобализирующемся мире обновляется система ценностей, во всех сферах жизни происходят фундаментальные трансформации, возникают новые информационные технологии, происходит бум социальных медиа.

"Достижение сегодняшнего уровня АЗЕРТАДЖ, его выход на мировое информационное пространство непосредственно связаны с именем нашего великого лидера Гейдара Алиева.

Ту же заботу мы видим и со стороны Президента Ильхама Алиева. Подписанные им распоряжения о награждении 13 наших сотрудников рядом почетных званий и наград Азербайджанской Республики по случаю 95-летнего юбилея АЗЕРТАДЖ вызвали у нас большую радость", - сказал генеральный директор.

Было доведено до внимания, что в настоящее время АЗЕРТАДЖ является единственным в стране и регионе агентством, распространяющим информации на 7 языках, а видеоновости - на 5 языках. Согласно статистике американской аналитической компании SoсialBakers, занимающейся анализом социальных медиа, Facebook-страница АЗЕРТАДЖ на азербайджанском языке занимает место в первой пятерке среди наиболее стремительно растущих профилей и медиа-страниц страны и является первой среди информационных агентств. В показателях SoсialBakers Twitter- и YouTube-профили АЗЕРТАДЖ также постоянно занимают место в первой пятерке в категории "Медиа" по Азербайджану.

Тот факт, что сегодня в Баку вновь собрались руководители влиятельных медиа-структур и новостных агентств двух континентов, очень уважаемые люди, определяющие мировую информационную политику, скорее всего, неслучаен, и результаты наших усилий очень радуют нас.

Мы намерены еще больше обогатить эту традицию в период нашего председательства в Организации информационных агентств стран Азии и Тихого океана и Всемирного конгресса новостных агентств в 2016-2019 годах.

Аслан Асланов еще раз поблагодарил всех участников юбилейной церемонии.

Выступивший на церемонии помощник Президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам Али Гасанов подчеркнул, что сегодня в Баку происходят два важных события – 95-летний юбилей АЗЕРТАДЖ и заседание Совета Всемирного конгресса новостных агентств (NACO).

Али Гасанов довел до внимания, что в 2016 году Азербайджан будет проводить V Всемирный конгресс новостных агентств, отметил, что наша страна особо готовится к этому мероприятию. Официальный представитель Администрации Президента сказал, что в нашей стране подготовка к первым Европейским играм приняла широкий размах, подчеркнул, что современное независимое Азербайджанское государство, основателем которого является общенациональный лидер Гейдар Алиев, сегодня стало международным центром проведения общественных, политических, культурных, спортивных и других важных мероприятий. Под руководством Президента Ильхама Алиева наше государство и народ день ото дня наращивают темпы своего развития, модернизируются, занимают достойное место среди ведущих стран и народов мира.

Али Гасанов подчеркнул, что участвующие в мероприятии зарубежные гости стали свидетелями стремительного развития Азербайджана, в том числе и Баку, выразил уверенность в том, что они возвратятся в свои страны с приятными впечатлениями.

Напомнив, что сегодня АЗЕРТАДЖ отмечает свой 95-летний юбилей, Али Гасанов отметил, что коллектив агентства создал письменную летопись 95-й истории Азербайджана. Самые самоотверженные представители азербайджанской журналистики трудятся в АЗЕРТАДЖ и других новостных агентствах. Во главе с генеральным директором АЗЕРТАДЖ этот коллектив более 20 лет создает письменную летопись современного независимого Азербайджана, пропагандирует успешное развитие нашей страны в политической, экономической, культурной и других сферах.

Официальный представитель Администрации Президента отметил, что глава нашего государства Ильхам Алиев, постоянно оценивающий деятельность АЗЕРТАДЖ, несколько раз удостаивал его сотрудников высоких государственных наград – орденов, медалей и почетных званий. Генеральный директор АЗЕРТАДЖ Аслан Асланов был удостоен высоких наград Азербайджанского государства – орденов "За службу Отечеству" и "Шохрат". Другие сотрудники АЗЕРТАДЖ также были удостоены почетных званий, орденов и медалей, квартир в здании, построенном по инициативе Президента, и других государственных наград.

В заключение своего выступления Али Гасанов пожелал всему коллективу АЗЕРТАДЖ успехов и выразил уверенность в том, что агентство и впредь будет усердно трудиться дял распространения азербайджанских реалий на более широкой географии в мире.

На церемонии были подписаны соглашения о сотрудничестве между АЗЕРТАДЖ и Анатолийским агентством Турции, словенским Агентством печати (STA) и Меморандум о взаимопонимании с румынским агентством AGERPRES.

Затем был продемонстрирован фильм, посвященный 95-летнему юбилею АЗЕРТАДЖ.

После этого состоялась презентация первых Европейских игр "Баку-2015".

Директор отдела коммуникации Операционного комитета Европейских игр Уильям Луи-Мари подчеркнул, что благодаря вниманию и заботе Президента Ильхама Алиева спорт стал национальной миссией Азербайджана. Он отметил, что Азербайджан, восстановивший свою независимость более 20 назад, в этот период успешно участвовал в крупнейших спортивных соревнованиях. Предстоящие в Баку первые Европейские игры являются прекрасной возможностью, чтобы в очередной раз представить Азербайджан на спортивной карте континента.

Он сказал, что первые Европейские игры оставят в Азербайджане большое наследие как с гуманитарной, так и инфраструктурной точек зрения. В течение 17 дней более 6 тыс. атлетов из всех стран Европы будут состязаться за 253 комплекта медалей в 20 видах спорта, из которых 16 являются олимпийскими видами. Соревнования будут освещать более 600 журналистов. Игры пройдут на 18 спортивных сооружениях, в том числе на 5 новых объектах, специально построенных для этих соревнований. В Европейских играх примут участие более 16 тыс. волонтеров из Азербайджана и других стран континента. Церемонии открытия и закрытия с участием более шести тысяч деятелей искусств будут транслироваться в прямом эфире в более чем 100 странах мира.

Директор отдела медиа-операций "Баку-2015" Джейн Пирс проинформировала об организации пресс-услуг во время Европейских игр. Подчеркнув, что для участия в освещении игр обратилось более 1200 журналистов, Джейн Пирс сказала, что представители прессы будут размещены в медиа-городке. Она подчеркнула: "Мы будем стремиться к тому, чтобы оказывать представителям медиа-услуги олимпийского уровня и создать все условия для журналистов".

Джейн Пирс довела до внимания, что Операционный комитет "Баку-2015" ведет с АЗЕРТАДЖ переговоры об официальном партнерстве и освещении игр в качестве официального новостного агентства.

Затем был показан видеоролик, посвященный "Баку-2015".

Юбилейная церемония продолжилась интересной концертной программой с участием мастеров искусств.