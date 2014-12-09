В Баку обсудят вопросы расширения медиа сотрудничества между Азербайджаном и Турцией

Баку. 9 декабря. REPORT.AZ/ В рамках проекта по развитию сотрудничества между СМИ Азербайджана и Турции 11 декабря в Баку состоится конференция под названием "СМИ Азербайджана и Турции: Переход от традиционных к интернет СМИ".

Как сообщает Report, основная цель мероприятия обсудить нынешнее состояние медиа сотрудничества между двумя странами, провести исторические параллели, а также обсудить пути еще большего укрепления отношений в этой сфере.

На мероприятии примут участие заведующий отделом общественно-политических вопросов Администрации президента Али Гасанов, глава Совета по прессе Афлатун Амашев, председатель Национального совета телевидения и радио Нуширеван Магеррамли, исполнительный директор Фонда господдержки развитию СМИ Азербайджана (KİVDF) Вугар Сафарли, гендиректор телеканала TRT Шенол Гёка, замглавы агентства Anadolu Абубекир Шахин, гендиректор портала Haber7 Ибрагим Эрдоган, а также деканы факультетов журналистики университетов двух стран.

Отметим, что проект по развитию сотрудничества между СМИ Азербайджана и Турции был запущен при содействии посольства Турции в Азербайджане, TİKA, KİVDF, Совета по прессе.