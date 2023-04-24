В Баку начались тренинги для журналистов и медиа-специалистов государств ОТГ

В Баку начались серии тренингов для журналистов и медиа-специалистов государств-членов Оргнаизации тюркских государств (ОТГ) при совместной организации Агентства по развитию медиа (MEDİA).

В Баку начались серии тренингов для журналистов и медиа-специалистов из государств-членов Организации тюркских государств (ОТГ) при совместной организации Агентства развития медиа Азербайджана (MEDİA), Института развития и дипломатии университета ADA и ОТГ.

Как передает Report, выступая на церемонии открытия, исполнительный директор Агентства развития медиа Ахмед Исмаилов подчеркнул важность данных тренингов.

По его словам, проект является эффективной платформой для улучшения навыков и знаний, а также для укрепления многосторонних отношений в рамках организации.

А.Исмаилов отметил, что Азербайджан вносит вклад в укрепление отношений в рамках Организации тюркских государств, и этот проект сыграет особую роль в развитии сотрудничества в области СМИ, обмене опытом, донесении правды о наших странах до мирового сообщества посредством различных совместных платформ.