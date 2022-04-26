В Баку cостоялся круглый стол, посвященный росту дезинформации и ее влиянию на медиа-сферу

В Университете ADA cостоялся круглый стол на тему "Рост дезинформации: влияние на медиа-сферу и стратегии эффективного реагирования".

В Университете ADA cостоялся круглый стол на тему "Рост дезинформации: влияние на медиа-сферу и стратегии эффективного реагирования".

Как передает Report, в мероприятии приняли участие представитель ОБСЕ по свободе СМИ Тереза Рибейро, представители Агентства развития медиа Азербайджана (MEDİA), а также руководители ряда крупнейших СМИ Азербайджана.

По словам председателя Национального совета по телевидению и радио (НСТР) Азербайджана Исмета Саттарова, закон о медиа в Азербайджане был принят после широких обсуждений в обществе. По его словам, изначально данный закон критиковался в социальных сетях как "нарушающий свободу слова", однако в связи с этим были даны соответствующие разъяснения, которые продемонстрировали, что эта позиция неверна. И. Саттаров рассказал об основных принципах данного закона и то, чем он отличался от предыдущего.

По словам исполнительного директора Агентства развития медиа Азербайджана (MEDİA) Ахмеда Исмаилова, основная цель Закона о медиа - это расширение возможностей и развитие СМИ.

Он отметил, что MEDİA провело обсуждения с представителем ОБСЕ по свободе СМИ Терезой Рибейро и ее командой экспертов касательно развития СМИ в стране, обеспечения безопасности журналистов и других вопросов.

Председатель профсоюза журналистов Азербайджана Мушвиг Алескерли отметил, что в новом Законе о медиа говорится об увеличении профессиональных навыков журналистов, и это впервые, когда подобному вопросу уделяется такое особое внимание.

В своем выступлении он также особо обозначил проблему дезинформации со стороны Армении.