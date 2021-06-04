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В Баку чтут память ставших шехидами журналистов

В Баку чтут память ставших шехидами журналистов Проходит церемония почтения памяти сотрудников СМИ, ставших шехидами в результате подрыва на мине во время выполнения профессиональной деятельности в Кельбаджарском районе.
Медиа
4 июня 2021 г. 16:41
В Баку чтут память ставших шехидами журналистов
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Проходит церемония почтения памяти сотрудников СМИ, ставших шехидами в результате подрыва на мине во время выполнения профессиональной деятельности в Кельбаджарском районе.

Как передает Report, церемония проходит недалеко от Аллеи шехидов и Азербайджанского телевидения (AzTV).

В церемонии принимают участие представители СМИ и общественности. Участники церемонии возлагают цветы к уголку памяти, созданному в связи с гибелью сотрудников медиа.

Отметим, что 4 июня около 11 часов пассажирский автомобиль марки "КамАЗ", в котором находились сотрудники телевизионных каналов и информационных агентств, командированные в связи с исполнением служебных обязанностей в освобожденный от оккупации Кельбаджарский район, во время движения в направлении села Сусузлуг подорвался на противотанковой мине. В результате этого погибли 3 человека - оператор телеканала AzTV Сирадж Абышев, сотрудник Азербайджанского государственного информационного агентства АЗЕРТАДЖ Магеррам Ибрагимов и заместитель представителя главы исполнительной власти Кельбаджарского района по административно-территориальному округу села Сусузлуг Ариф Алиев, еще 4 человека были госпитализированы с телесными повреждениями различной степени тяжести.

По факту в Военной прокуратуре Азербайджанской Республики возбуждено уголовное дело по статьям 100.2 (планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны), 116.0.6 (нарушение международно-правовых норм во время вооруженного конфликта) и другим статьям Уголовного кодекса.

В настоящее время проводятся интенсивные оперативно-следственные действия.

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Версия на азербайджанском языке ФотоŞəhid jurnalistlər Bakıda anılır

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