В Азербайджане журналистам могут быть выданы единые удостоверения

"Мы считаем, что в настоящее время для того, чтобы быть журналистом, достаточно иметь высшего образования. Наши анализы показывают, что сегодня у каждого, кто утверждает, что является представителем СМИ, в кармане есть журналистское удостоверение. Журнали

"Мы считаем, что в настоящее время для того, чтобы быть журналистом, достаточно иметь высшего образования. Наши анализы показывают, что сегодня у каждого, кто утверждает, что является представителем СМИ, в кармане есть журналистское удостоверение. Журналисты и субъекты медиа очень обеспокоены этим".

Как сообщает Report, об этом в интервью Real TV сказал исполнительный директор Агентства развития медиа Ахмед Исмаилов.

"В нашем обществе есть люди, которые носят при себе журналистское удостоверение, не являясь ими. Однако, в нынешней ситуации невозможно определить, кто из них является журналистом, а кто нет. Поэтому мы выступаем с предложением выдачи журналистам единых журналистских удостоверений, таких же как водительское удостоверение, и обсудим это в процессе подготовки нового законопроекта "О медиа"", - сказал он.