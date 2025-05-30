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В Азербайджане запущена международная образовательная платформа Euronews Academy 

В Азербайджане запущена международная образовательная платформа Euronews Academy  В Азербайджане запущена международная образовательная платформа Euronews Academy 
Медиа
30 мая 2025 г. 12:02
В Азербайджане запущена международная образовательная платформа Euronews Academy 

В Азербайджане при сотрудничестве Агентства развития медиа и одной из ведущих новостных сетей Европы - Euronews запущена международная образовательная платформа Euronews Academy, предназначенная как для профессиональных журналистов, так и для молодежи, желающей специализироваться в данной сфере.

Как сообщает Report, на начальном этапе будет реализована учебная программа по "Цифровой журналистике".

Молодые журналисты, студенты последних курсов бакалавриата и магистратуры, обучающиеся по специальности журналистика и коммуникация, а также интересующиеся сферой медиа, могут подать заявку на участие в программе.

Обучение будут проводить известные специалисты телеканала Euronews - мультимедийная журналистка Туба Алтункая с более чем 14-летним международным опытом, руководитель команды, управляющей более чем 70 аккаунтами в соцсетях, работающих на 13 языках, Фатих Йетим и технический директор Euronews Georgia Арчил Микадзе с более чем 19-летним опытом.

Показавшие высокие результаты получат возможность пройти стажировку на канале Euronews.

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Версия на английском языке Euronews Academy launched in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda "Euronews Academy” fəaliyyətə başlayır

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