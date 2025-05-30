В Азербайджане запущена международная образовательная платформа Euronews Academy

В Азербайджане запущена международная образовательная платформа Euronews Academy

В Азербайджане при сотрудничестве Агентства развития медиа и одной из ведущих новостных сетей Европы - Euronews запущена международная образовательная платформа Euronews Academy, предназначенная как для профессиональных журналистов, так и для молодежи, желающей специализироваться в данной сфере.

Как сообщает Report, на начальном этапе будет реализована учебная программа по "Цифровой журналистике".

Молодые журналисты, студенты последних курсов бакалавриата и магистратуры, обучающиеся по специальности журналистика и коммуникация, а также интересующиеся сферой медиа, могут подать заявку на участие в программе.

Обучение будут проводить известные специалисты телеканала Euronews - мультимедийная журналистка Туба Алтункая с более чем 14-летним международным опытом, руководитель команды, управляющей более чем 70 аккаунтами в соцсетях, работающих на 13 языках, Фатих Йетим и технический директор Euronews Georgia Арчил Микадзе с более чем 19-летним опытом.

Показавшие высокие результаты получат возможность пройти стажировку на канале Euronews.