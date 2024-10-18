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В Азербайджане число аудиовизуальных медиа выросло до 95

В Азербайджане число аудиовизуальных медиа выросло до 95 Аудиовизуальный совет Азербайджана выдал новые лицензии телеканалам и платформенным операторам, в результате число аудиовизуальных медиа выросло до 95.
Медиа
18 октября 2024 г. 16:57
В Азербайджане число аудиовизуальных медиа выросло до 95

Аудиовизуальный совет Азербайджана выдал новые лицензии телеканалам и платформенным операторам, в результате число аудиовизуальных медиа выросло до 95.

Об этом Report сообщили в Аудиовизуальном совете Азербайджана.

Совет выдал лицензии универсальному платформенному оператору и провайдеру услуг заказного вещания - компании Kontakt TV, а также телеканалам Səs TV и Biznes TV, которые будут осуществлять платформенное вещание.

На сегодняшний день в Азербайджане действуют 42 телеканала, 21 радиостанция, 5 провайдеров услуг заказного вещания, 2 оператора мультиплекса и 53 платформенных оператора, получивших лицензии Аудиовизуального совета.

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