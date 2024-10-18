В Азербайджане число аудиовизуальных медиа выросло до 95

Аудиовизуальный совет Азербайджана выдал новые лицензии телеканалам и платформенным операторам, в результате число аудиовизуальных медиа выросло до 95.

Аудиовизуальный совет Азербайджана выдал новые лицензии телеканалам и платформенным операторам, в результате число аудиовизуальных медиа выросло до 95.

Об этом Report сообщили в Аудиовизуальном совете Азербайджана.

Совет выдал лицензии универсальному платформенному оператору и провайдеру услуг заказного вещания - компании Kontakt TV, а также телеканалам Səs TV и Biznes TV, которые будут осуществлять платформенное вещание.

На сегодняшний день в Азербайджане действуют 42 телеканала, 21 радиостанция, 5 провайдеров услуг заказного вещания, 2 оператора мультиплекса и 53 платформенных оператора, получивших лицензии Аудиовизуального совета.