В Азербайджане вступают в силу новые требования к информагентствам

В Азербайджане вступают в силу новые требования к информагентствам

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил поправки в закон "О медиа", устанавливающие новые требования к деятельности информационных агентств.

Как сообщает Report, согласно изменениям, агентство должно иметь не менее 20 заключенных договоров с другими медиасубъектами на предоставление или получение информации, а также аккредитованных журналистов минимум в пяти зарубежных странах.

Кроме того, за 20 дней каждого месяца не менее 80% публикуемой информации должно соответствовать требованиям статьи 60.5 закона "О медиа".

Согласно этой статье, деятельность онлайн-медиа признается регулярной, если в течение 20 дней в месяц ежедневно публикуется не менее 20 информационных материалов.

Также предусмотрено, что в случае отсутствия регистрации в Медиа-реестре, запрещается выпуск или распространение печатной продукции как самим субъектом, так и издательством (издателем) или распространителем.

Поправки были утверждены большинством голосов в окончательном чтении.