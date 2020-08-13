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Report Georgia

В Азербайджане восстановлена трансляция иностранных телесериалов 

В Азербайджане восстановлена трансляция иностранных телесериалов  Каждый вещатель сможет транслировать иностранный сериал в течение двух часов в промежутке с 07.00 до 22.00
Медиа
13 августа 2020 г. 12:37
В Азербайджане восстановлена трансляция иностранных телесериалов 
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В Азербайджане будет восстановлена трансляция иностранных телесериалов.

Как сообщает Report, этот вопрос обсуждался на заседании Национального совета по телерадиовещанию. Согласно принятому решению, с 1 сентября с учетом определенных условий будет восстановлена трансляция иностранных сериалов.

Показ разрешен с 23.00 до 07.00. Телесериалы должны быть полностью продублированы на азербайджанский язык.

Кроме того, в течение недели каждый вещатель сможет транслировать иностранный сериал в течение двух часов в промежутке с 07.00 до 22.00.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda əcnəbi teleserialların yayımı bərpa olunur

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