В Азербайджане восстановлена трансляция иностранных телесериалов

Каждый вещатель сможет транслировать иностранный сериал в течение двух часов в промежутке с 07.00 до 22.00

В Азербайджане будет восстановлена трансляция иностранных телесериалов.

Как сообщает Report, этот вопрос обсуждался на заседании Национального совета по телерадиовещанию. Согласно принятому решению, с 1 сентября с учетом определенных условий будет восстановлена трансляция иностранных сериалов.

Показ разрешен с 23.00 до 07.00. Телесериалы должны быть полностью продублированы на азербайджанский язык.

Кроме того, в течение недели каждый вещатель сможет транслировать иностранный сериал в течение двух часов в промежутке с 07.00 до 22.00.