В Азербайджане в 2025 году незначительно увеличат бюджетные ассигнования на телевидение, радио и издательства

10:55

В 2025 году из государственного бюджета Азербайджана на финансирование телевидения, радио и издательского дела будет выделено 67,8 млн манатов, что на 0,2% больше по сравнению с показателем, утвержденным на 2024 год.

Как сообщает Report, это отражено в указе о применении закона "О государственном бюджете на 2025 год", утвержденном в пятницу президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

В том числе, в бюджете на 2025 год предусмотрена финансовая помощь для ЗАО "Азербайджанское теле- и радиовещание" (AzTV) в размере 42,6 млн манатов (соответствует показателю 2024 года).

Финансовая помощь для ITV увеличена на 0,1% - до 21,8 млн манатов.

Кроме этого, бюджетные ассигнования для ООО "Азербайджанское Издательство" (Azərbaycan Nəşriyyatı) в следующем году останутся на уровне 2,4 млн манатов.

Бюджетные ассигнования Азербайджанскому национальному представительству межгосударственной телерадиокомпании "Мир" на 2025 год увеличены на 0,95% - до 0,7 млн манатов.

На медиадеятельность Министерства культуры в следующем году в бюджете предусмотрено выделение 0,3 млн манатов (соответствует показателю на 2024 год).