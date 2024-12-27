О нас

В Азербайджане в 2025 году незначительно увеличат бюджетные ассигнования на телевидение, радио и издательства

В Азербайджане в 2025 году незначительно увеличат бюджетные ассигнования на телевидение, радио и издательства 10:55
Медиа
27 декабря 2024 г. 11:06
В Азербайджане в 2025 году незначительно увеличат бюджетные ассигнования на телевидение, радио и издательства

В 2025 году из государственного бюджета Азербайджана на финансирование телевидения, радио и издательского дела будет выделено 67,8 млн манатов, что на 0,2% больше по сравнению с показателем, утвержденным на 2024 год.

Как сообщает Report, это отражено в указе о применении закона "О государственном бюджете на 2025 год", утвержденном в пятницу президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

В том числе, в бюджете на 2025 год предусмотрена финансовая помощь для ЗАО "Азербайджанское теле- и радиовещание" (AzTV) в размере 42,6 млн манатов (соответствует показателю 2024 года).

Финансовая помощь для ITV увеличена на 0,1% - до 21,8 млн манатов.

Кроме этого, бюджетные ассигнования для ООО "Азербайджанское Издательство" (Azərbaycan Nəşriyyatı) в следующем году останутся на уровне 2,4 млн манатов.

Бюджетные ассигнования Азербайджанскому национальному представительству межгосударственной телерадиокомпании "Мир" на 2025 год увеличены на 0,95% - до 0,7 млн манатов.

На медиадеятельность Министерства культуры в следующем году в бюджете предусмотрено выделение 0,3 млн манатов (соответствует показателю на 2024 год).

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda televiziya, radio və nəşriyyata büdcədən ayırmalar cüzi artırılıb

Самое читаемое

Летевший из Баку в Грозный самолет AZAL упал в Актау
ВидеоЛетевший из Баку в Грозный самолет AZAL упал в Актау
25 декабря 2024 г. 11:11
В России нашли пропавший несколько дней назад самолет Ан-2
ФотоВ России нашли пропавший несколько дней назад самолет Ан-2
22 декабря 2024 г. 06:48
Минтранспорта РК: На борту потерпевшего крушение самолета AZAL находилось 37 граждан Азербайджана
ВидеоМинтранспорта РК: На борту потерпевшего крушение самолета AZAL находилось 37 граждан Азербайджана
25 декабря 2024 г. 12:01
В результате падения самолета AZAL в Актау выжили 12 человек
ВидеоВ результате падения самолета AZAL в Актау выжили 12 человек
25 декабря 2024 г. 11:42
МЧС Казахстана: На борту потерпевшего крушение в Актау самолета находились 42 гражданина Азербайджана
МЧС Казахстана: На борту потерпевшего крушение в Актау самолета находились 42 гражданина Азербайджана
25 декабря 2024 г. 13:39
В Московском регионе за сутки совершили более 10 поджогов и взрывов
В Московском регионе за сутки совершили более 10 поджогов и взрывов
22 декабря 2024 г. 04:50
В Каспийском море произошло третье землетрясение за день
В Каспийском море произошло третье землетрясение за день
26 декабря 2024 г. 11:32
Обнародован список пострадавших в авиакатастрофе под Актау
Обнародован список пострадавших в авиакатастрофе под Актау
25 декабря 2024 г. 16:03
Генпрокуратура Казахстана держит на особом контроле расследование причин крушения самолета AZAL
Генпрокуратура Казахстана держит на особом контроле расследование причин крушения самолета AZAL
25 декабря 2024 г. 13:37
В Сураханском районе Баку новогоднюю гирлянду подключили к светофору
В Сураханском районе Баку новогоднюю гирлянду подключили к светофору
25 декабря 2024 г. 11:43

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi