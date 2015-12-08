​В Азербайджане увеличиваются штрафы за злоупотребление правами журналиста

Баку. 8 декабря. REPORT.AZ/ В Азербайджане повышается сумма штрафов за злоупотребление журналистским правом и свободой массовой информации.

Как сообщает Report, данный вопрос отразился в недавно подготовленном Кодексе административных правонарушений.

Согласно проекту, за злоупотребление журналистским правом и свободой массовой информации с физических лиц будет изыматься штраф в размере от 200 до 300 манатов, с должностных лиц - от 500 до 700 манатов, юридических лиц - от 2 000 до 3 500 манатов.

Напомним, что за подобное правонарушение в настоящее время для физических лиц предусматривается штраф в размере от 20 до 25 манатов, должностных лиц - от 60 до 80 манатов, для юридических лиц - от 200 до 250 манатов.

Новый проект был обсужден на прошедшем 7 декабря заседании парламентского комитета по правовой политике и государственному строительству. После обсуждений он был рекомендован на пленарное заседание парламента.