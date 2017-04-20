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    В Азербайджане трансляция некоторых программ для вещателей кабельного телевидения будет обязательной

    Вопрос отразился в новом законопроекте О вещании кабельной сети

    Баку. 20 апреля. REPORT.AZ/ В Азербайджане вещатель кабельного телевидения обязан бесплатно транслировать программы получивших лицензию вещателей для телерадиовещания структурами, созданными органом исполнительной власти в целях государственных нужд.

    Как сообщает Report, вопрос отразился в новом законопроекте "О вещании кабельной сети".

    В законопроекте отмечается, что при отсутствии согласия структуры, созданной соответствующим органом исполнительной власти, запрещается любое вмешательство с целью мониторинга в телерадиопрограммах в кабельную сеть абонента в жилых и нежилых участках.

    Законопроект вынесут на обсуждение Милли Меджлиса. 

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