В Азербайджане трансляция некоторых программ для вещателей кабельного телевидения будет обязательной

Баку. 20 апреля. REPORT.AZ/ В Азербайджане вещатель кабельного телевидения обязан бесплатно транслировать программы получивших лицензию вещателей для телерадиовещания структурами, созданными органом исполнительной власти в целях государственных нужд.

Как сообщает Report, вопрос отразился в новом законопроекте "О вещании кабельной сети".

В законопроекте отмечается, что при отсутствии согласия структуры, созданной соответствующим органом исполнительной власти, запрещается любое вмешательство с целью мониторинга в телерадиопрограммах в кабельную сеть абонента в жилых и нежилых участках.

Законопроект вынесут на обсуждение Милли Меджлиса.