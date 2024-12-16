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В Азербайджане стартовала Неделя медиаграмотности

В Азербайджане стартовала Неделя медиаграмотности В Азербайджане с сегодняшнего дня стартует Неделя медиаграмотности.
Медиа
16 декабря 2024 г. 15:57
В Азербайджане стартовала Неделя медиаграмотности

В Азербайджане с сегодняшнего дня стартует Неделя медиаграмотности.

Как сообщает Report, в рамках недели с 16 по 22 декабря будут проведены различные просветительские мероприятия на тему медиаграмотности.

Мероприятия будут организованы Агентством развития медиа при партнерстве с уполномоченными государственными и частными структурами, научными учреждениями, институтами медиа и гражданского общества.

В течение недели запланированы медиа-кампании в СМИ и социальных сетях, выпуск подкастов, проведение тренингов для различных целевых групп в Баку и регионах, а также организация вебинаров и медиа-туров. Кроме того, на "ASAN Radio" будет реализован проект "Smart Media".

Программа недели также включает проведение тренингов по медиаграмотности в общеобразовательных учреждениях Баку, запуск онлайн-курса на платформе medialiteracy.media.gov.az и организацию традиционной Конференции "Медиаграмотность".

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Версия на английском языке Media Literacy Week starts in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Bu gündən “Media Savadlılığı” Həftəsinə start verilir

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