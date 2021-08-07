В Азербайджане скончался известный журналист

В Сальяне скончался журналист.

В Сальяне скончался журналист.

Как сообщает Аранское бюро Report, сегодня вечером в возрасте 70 лет скончался известный публицист-журналист Фарзалиев Фахраддин Беджан оглу.

Фахраддин Фарзалиев, родом из Западного Азербайджана, родился в 1951 году в селе Халадж Сальянского района. Сначала он окончил химический факультет, а затем факультет журналистики БГУ. С 1975 года работал заведующим отделом издающейся в Сальяне газеты “Победа”, затем в течение многих лет - заместителем редактора.

Несмотря на выход на пенсию, Фарзалиев издавал независимую газету “Айсберг”. Он был автором 6 книг, редактором более 50 книг.