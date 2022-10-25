Названы средства, выделяемые на телевидение, радио и издательскую сферу в 2023 году

Названы средства, выделяемые на телевидение, радио и издательскую сферу в 2023 году.

Названы средства, выделяемые на телевидение, радио и издательскую сферу в 2023 году.

Как передает Report, это отражено в законопроекте "О госбюджете на 2023 год".

В будущем году на телевидение, радио и издательскую сферу прогнозируется выделить 61 млн 024 тыс. 113 манатов.

Отметим, что в проекте доходы государственного бюджета на 2023 год прогнозируются в размере 30,7 млрд манатов, что на 5,2% больше, чем в 2022 году, и на 16,4% больше, чем в 2021 году, и является самым высоким показателем в истории страны.