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В Азербайджане предлагаются поправки в закон "О медиа", касающиеся выхода детей в эфир

В Азербайджане предлагаются поправки в закон "О медиа", касающиеся выхода детей в эфир В Азербайджане предлагается внести поправки в закон "О медиа", касающиеся выхода детей в эфир телевизионных каналов.
Медиа
11 июня 2024 г. 13:30
В Азербайджане предлагаются поправки в закон О медиа, касающиеся выхода детей в эфир

В Азербайджане предлагается внести поправки в закон "О медиа", касающиеся выхода детей в эфир телевизионных каналов.

Как сообщает Report, об этом руководитель программы по защите детей азербайджанского представительства ЮНИСЕФ Вугар Салманов сказал в ходе обсуждения итоговых замечаний, принятых Комитетом ООН по правам ребенка (КПР) на основе периодического доклада Азербайджанского правительства на 92-й сессии КПР.

По его словам, приглашение детей на телевизионные ток-шоу для обсуждения их проблем приводит к насилию над ними.

"Пробелы в законодательстве должны быть устранены. Мы выдвинули предложение о внесении поправок в закон "О медиа", чтобы решить эту проблему. В этом вопросе мы обратились за поддержкой в Государственный комитет по проблемам семьи, женщин и детей", - сказал В.Салманов.

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