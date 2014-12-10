​В Азербайджане предлагается создать новый телеканал

Баку. 10 декабря. REPORT.AZ/ В Баку началось заседание Комитета клубов. Как сообщает Report, на мероприятии принимают участие официозы выступающих в Topaz Премьер-лиге клубов, генеральный секретарь АФФА Эльхан Мамедов и президент Профессиональной футбольной лиги Рамин Мусаев.

На заседании обсудили ряд интересующих клубы вопросов. В особенности затронули вопросы вещания встреч Премьер-лиги. Некоторые клубы выступили с предложением о создании телеканала для вещания игр чемпионата.

Заседание проходит за закрытыми дверями и поэтому перечень обсуждаемых вопросов неизвестен. Обсуждения длятся уже 2 часа.

Отметим, что на заседании клуб "Нефтчи" представляет Эльнур Мамедов (вице-президент), "Хазар-Лянкяран" Туйгун Надиров (вице-президент), "Баку" Яшар Сейидов (исполнительный директор), "Карабах" Амрах Чаликал (директор), АЗАЛ - Фикрет Гусейнов (вице-президент), "Сумгайыт" Кямран Гулиев (президент), "Габала" Заур Азизов (генеральный менеджер), "Интер" Георгий Николов (президент), а "Симург" Анар Бекиров (президент).