В Азербайджане подготовлен стратегический план по поддержке печатных СМИ

Подготовлен и представлен в соответствующие инстанции стратегический план по развитию печатных СМИ и содействию их цифровой трансформации.

Подготовлен и представлен в соответствующие инстанции стратегический план по развитию печатных СМИ и содействию их цифровой трансформации.

Как передает Report, об этом исполнительный директор Агентства развития медиа (MEDİA) Ахмед Исмайлов сообщил на пресс-конференции по итогам 2022 года.

По его словам, также готовится диагностический анализ в связи с развитием региональных СМИ: "Кроме того, были подготовлены и представлены в соответствующие инстанции анализ международного опыта механизмов поддержки СМИ путем финансирования общественно полезных объявлений, социальной рекламы и национального контента. Также агентство представило собственные предложения по данному вопросу".