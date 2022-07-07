В Азербайджане объявлены конкурсы на открытие трех новых радиостанций

Аудиовизуальный совет Азербайджанской Республики объявил конкурсы на получение трех лицензий общереспубликанского наземного радиовещателя.
Как сообщает Report, соответствующее решение было принято на заседании Аудиовизуального совета 7 июля.
На заседании был рассмотрен вопрос об использовании свободных радиочастот, пригодных для радиовещания.
В целях обеспечения эффективного использования радиочастотных ресурсов было принято решение об объявлении отдельных конкурсов для получения 3 (трех) лицензий общереспубликанского наземного радиовещателя.