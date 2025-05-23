В Азербайджане объявлен конкурс на создание аудиовизуального контента

Агентство развития медиа Азербайджана совместно с Аудиовизуальным советом объявило конкурс на производство и трансляцию аудиовизуальной продукции по государственному заказу.

Агентство развития медиа Азербайджана совместно с Аудиовизуальным советом объявило конкурс на производство и трансляцию аудиовизуальной продукции по государственному заказу.

Как сообщает Report со ссылкой на Совет, конкурс направлен на создание конкурентоспособного и познавательного контента, ориентированного на разные аудитории.

Участие могут принять вещатели, зарегистрированные в Медиареестре и соответствующие требованиям закона "О медиа".

Проекты должны освещать такие темы, как государственность, национальные ценности, экология и защита окружающей среды, воспитание молодежи и др. Прием заявок открыт до 30 июня 2025 года.