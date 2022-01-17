В Азербайджане начался прием документов на конкурс по открытию нового радиоканала

Начался прием документов для участия в объявленном Национальным советом по телевидению и радио конкурсе на открытие общереспубликанского радиоканала (на территории города Баку и Абшеронского полуострова на рабочей частоте 107,0 МГц ).

Начался прием документов для участия в объявленном Национальным советом по телевидению и радио конкурсе на открытие общереспубликанского радиоканала (на территории города Баку и Абшеронского полуострова на рабочей частоте 107,0 МГц ).

Как передает Report, необходимые для участия в конкурсе документы будут приниматься с 17 января по 17 февраля 2022 года (за исключением субботы и воскресенья) с 10:00 до 18:00 в здании НСТР (г. Баку, ул. Шарифзаде, 315).

Если в конкурсе примут участие меньше трех кандидатов, конкурс будет считаться несостоявшимся. В таком случае срок конкурса может быть продлен еще на месяц или конкурс отменится. При проведении конкурса учитываются соответствие показателей кандидатов условиям конкурса, а также творческие и технические возможности кандидатов для осуществления радиовещания.