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В Азербайджане начался прием документов на конкурс по открытию нового радиоканала

В Азербайджане начался прием документов на конкурс по открытию нового радиоканала Начался прием документов для участия в объявленном Национальным советом по телевидению и радио конкурсе на открытие общереспубликанского радиоканала (на территории города Баку и Абшеронского полуострова на рабочей частоте 107,0 МГц ).
Медиа
17 января 2022 г. 11:04
В Азербайджане начался прием документов на конкурс по открытию нового радиоканала
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Начался прием документов для участия в объявленном Национальным советом по телевидению и радио конкурсе на открытие общереспубликанского радиоканала (на территории города Баку и Абшеронского полуострова на рабочей частоте 107,0 МГц ).

Как передает Report, необходимые для участия в конкурсе документы будут приниматься с 17 января по 17 февраля 2022 года (за исключением субботы и воскресенья) с 10:00 до 18:00 в здании НСТР (г. Баку, ул. Шарифзаде, 315).

Если в конкурсе примут участие меньше трех кандидатов, конкурс будет считаться несостоявшимся. В таком случае срок конкурса может быть продлен еще на месяц или конкурс отменится. При проведении конкурса учитываются соответствие показателей кандидатов условиям конкурса, а также творческие и технические возможности кандидатов для осуществления радиовещания.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda yeni radionun açılması üçün müsabiqəyə sənəd qəbulu başlayıb

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