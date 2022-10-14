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В Азербайджане начал функционировать медиа-реестр

В Азербайджане начал функционировать медиа-реестр Работа над информационной системой медиа-реестра была завершена и он начал функционировать с 14 октября 2022 года.
Медиа
14 октября 2022 г. 15:37
В Азербайджане начал функционировать медиа-реестр

Работа над информационной системой медиа-реестра была завершена и он начал функционировать с 14 октября 2022 года.

Как сообщает Report, информацию об этом распространило Агентство по развития СМИ.

Отмечается, что медиа-реестр был создан по указу президента Ильхама Алиева "О применении Закона о медиа и регулировании ряда вытекающих из него вопросов".

Решениями Кабинета министров утверждены формы свидетельства для СМИ и удостоверения журналиста, а также утверждены тарифы на выдачу или замену удостоверения журналиста.

В сообщении указано, что субъекты медиа и журналисты могут зарегистрироваться в информационной системе посредством портала reyestr.media.gov.az, используя ASAN Login.

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