В Азербайджане начал функционировать медиа-реестр

Работа над информационной системой медиа-реестра была завершена и он начал функционировать с 14 октября 2022 года.

Работа над информационной системой медиа-реестра была завершена и он начал функционировать с 14 октября 2022 года.

Как сообщает Report, информацию об этом распространило Агентство по развития СМИ.

Отмечается, что медиа-реестр был создан по указу президента Ильхама Алиева "О применении Закона о медиа и регулировании ряда вытекающих из него вопросов".

Решениями Кабинета министров утверждены формы свидетельства для СМИ и удостоверения журналиста, а также утверждены тарифы на выдачу или замену удостоверения журналиста.

В сообщении указано, что субъекты медиа и журналисты могут зарегистрироваться в информационной системе посредством портала reyestr.media.gov.az, используя ASAN Login.