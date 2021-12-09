В Азербайджане могут ввести налоговые льготы для СМИ

"У нас есть проект по внесению изменений в Налоговый кодекс".

Агентство по развитию медиа (MEDİA) предлагает внести изменения в Налоговый кодекс с целью предоставления налоговых льгот для СМИ.

Как сообщает Report, об этом заявил исполнительный директор Агентства по развитию медиа (MEDİA) Ахмед Исмаилов на встрече с руководителями и представителями ряда медиа.

"У нас есть предложения по внесению изменений в Налоговый кодекс", - заявил он.

По его словам, документ подразумевает налоговые льготы для СМИ на 5 лет: "Мы хотим, чтобы он был обсужден и принят вместе с законом "О медиа".

Исмаилов добавил, что на рекламу, размещенную в СМИ, также предлагается ввести налоговые льготы. "Это предложено в пакете для налоговых льгот для СМИ. Скоро мы узнаем, будет ли дано по ним положительное заключение".