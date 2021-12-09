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В Азербайджане могут ввести налоговые льготы для СМИ

В Азербайджане могут ввести налоговые льготы для СМИ "У нас есть проект по внесению изменений в Налоговый кодекс".
Медиа
9 декабря 2021 г. 11:32
В Азербайджане могут ввести налоговые льготы для СМИ
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Агентство по развитию медиа (MEDİA) предлагает внести изменения в Налоговый кодекс с целью предоставления налоговых льгот для СМИ.

Как сообщает Report, об этом заявил исполнительный директор Агентства по развитию медиа (MEDİA) Ахмед Исмаилов на встрече с руководителями и представителями ряда медиа.

"У нас есть предложения по внесению изменений в Налоговый кодекс", - заявил он.

По его словам, документ подразумевает налоговые льготы для СМИ на 5 лет: "Мы хотим, чтобы он был обсужден и принят вместе с законом "О медиа".

Исмаилов добавил, что на рекламу, размещенную в СМИ, также предлагается ввести налоговые льготы. "Это предложено в пакете для налоговых льгот для СМИ. Скоро мы узнаем, будет ли дано по ним положительное заключение".

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Версия на английском языке 5-year tax remissions may be applied to media outlets in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda media orqanlarına 5 illik vergi güzəşti tətbiq edilə bilər

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