 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Азербайджане количество прошедших госрегистрацию СМИ достигло 5 200

    Количество взятых министерством на госрегистрацию некоммерческих организаций в стране 4 180

    Баку. 26 января. REPORT.AZ/ В Азербайджане количество прошедших госрегистрацию СМИ достигло 5 200.

    Как сообщает Report, об этом было отмечено на прошедшем 26 января под председательством министра юстиции Фикрета Мамедов расширенном заседании коллегии, посвященном проведенным в 2017 году органами юстиции работам и предстоящим задачам.

    На заседании присутствовали руководители структур министерства, местных и региональных управлений юстиции, представители НПО и СМИ.

    Здесь было отмечено, что общее количество взятых министерством на госрегистрацию и играющих важную роль в развитии гражданского общества некоммерческих организаций в стране составляет 4 180. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi