Баку. 26 января. REPORT.AZ/ В Азербайджане количество прошедших госрегистрацию СМИ достигло 5 200.

Как сообщает Report, об этом было отмечено на прошедшем 26 января под председательством министра юстиции Фикрета Мамедов расширенном заседании коллегии, посвященном проведенным в 2017 году органами юстиции работам и предстоящим задачам.

На заседании присутствовали руководители структур министерства, местных и региональных управлений юстиции, представители НПО и СМИ.

Здесь было отмечено, что общее количество взятых министерством на госрегистрацию и играющих важную роль в развитии гражданского общества некоммерческих организаций в стране составляет 4 180.