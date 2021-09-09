В Азербайджане снимается документальный фильм о победе в Карабахской войне

Азербайджанское телевидение (AzTV) готовит документальный фильм, который посвящен первой годовщине победы в Отечественной войне.

Азербайджанское телевидение (AzTV) готовит документальный фильм, посвященный первой годовщине победы в Отечественной войне.

Как сообщили Report в отделе по связям с общественностью и социальным медиа AzTV, фильм "Мы не забыли Карабах" повествует о славной победе Азербайджанской армии под руководством верховного главнокомандующего, президента Ильхама Алиева в Отечественной войне.

Документальная лента расскажет о деталях блестящей победы Азербайджанской армии, участники войны поделятся своими воспоминаниями.

В настоящее время съемки фильма продолжаются.

Отметим, что 27 сентября 2020 года в ответ на агрессию вооруженных сил Армении Азербайджанская армия начала контрнаступательную операцию "Железный кулак". Отечественная война завершилась победой Азербайджана. Находившиеся под вражеской оккупацией почти на протяжении 30 лет азербайджанские земли были освобождены в течение 44 дней.