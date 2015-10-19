В Азербайджане еще два телеканала перейдут на вещание в формате HD

Баку. 19 октября. REPORT.AZ/ Телеканал CBC Sport на территории Баку и Абшеронского полуострова уже перешел на вещание в формате HD с высокой разрешающей способностью.

Об этом в заявлении Report сообщил директор технического отдела Национального совета телерадиовещания, профессор Иса Мамедов.

Он отметил, что на днях на вещание в формате HD перейдут İdman Azərbaycan и AzTV: "С 1 октября CBC Sport, транслируемый по 37 каналу телевещания, перешел на новый формат. На днях планируется переход на HD-вещание телеканалов İdman Azərbaycan и AzTV. Так как на спортивных каналах происходит быстрая смена сюжетов, был необходим переход на новый формат. На 37-м канале помимо этих трех каналов вещаются также İTV и Mədəniyyət TV. Все 5 каналов не могут одновременно перейти на HD-формат".

Руководитель отдела заявил, что на других каналах нет необходимости перехода на новый формат, но будет хорошо, если и они перейдут на этот формат.