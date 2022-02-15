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В Азербайджане для участия в конкурсе на открытие нового радио обратились две компании

В Азербайджане для участия в конкурсе на открытие нового радио обратились две компании Названо число обратившихся до сих пор для участия в конкурсе на открытие нового радио в Азербайджане.
Медиа
15 февраля 2022 г. 14:28
В Азербайджане для участия в конкурсе на открытие нового радио обратились две компании

Названо число обратившихся до сих пор для участия в конкурсе на открытие нового радио в Азербайджане.

Как сообщили Report в Национальном совете по телевидению и радио, до сих в Совет обратились две компании для участия в объявленном Национальным советом по телевидению и радио конкурсе на открытие общереспубликанского радиоканала (на территории города Баку и Абшеронского полуострова на рабочей частоте 107,0 МГц ).

Отмечается, что после завершения срока конкурса названия этих компаний будут обнародованы.

Необходимые для конкурса документы принимаются с 17 января по 17 февраля в здании НСТР.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda yeni radio ilə bağlı müsabiqəyə sənəd verən şirkətlərin sayı açıqlanıb

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