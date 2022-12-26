В Азербайджане действуют восемь платформенных вещателей

В Азербайджане действуют восемь платформенных вещателей.

В Азербайджане действуют восемь платформенных вещателей.

Как сообщает Report, об этом сказал председатель Аудиовизуального совета Исмет Саттаров на пресс-конференции по итогам года.

По его словам, также был усилен технический контроль над звуком теле- и радиопередач: "Были разработаны стандарты, и проблема была устранена. Также продолжается борьба с пиратством".

"Почти 90% кабельных телеканалов работают по лицензии. Мы призываем тех, кто нелегально осуществляет деятельность посредством интернета, получить лицензии. В противном случае их деятельность будет пресечена. Могу с уверенностью сказать, что сегодня на телеканалах не транслируются пиратские фильмы", - сказал И.Саттаров.