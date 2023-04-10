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В Азербайджане будут транслироваться казахстанские телеканалы

В Азербайджане будут транслироваться казахстанские телеканалы Весомый вклад в дальнейшее сближение двух братских народов - Казахстана и Азербайджана может внести взаимодействие в медиасфере, обмен контентом.
Медиа
10 апреля 2023 г. 17:58
В Азербайджане будут транслироваться казахстанские телеканалы

Весомый вклад в дальнейшее сближение двух братских народов - Казахстана и Азербайджана может внести взаимодействие в медиасфере, обмен контентом.

Как передает Report со ссылкой на МИА "Казинформ", об этом сказал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время совместного заявления с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

"Поэтому в ходе переговоров отмечена важность реализации договоренностей по вещанию казахстанских телеканалов в сетях кабельных операторов Азербайджана, а также дистрибуция анимационных фильмов. Сегодня состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам международной повестки. Казахстан и Азербайджан плодотворно взаимодействуют в рамках различных многосторонних структур, придерживаются схожих позиций по многим актуальным международным и региональным вопросам", - отметил Токаев.

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