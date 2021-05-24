В Азербайджане аннулированы лицензии 4 телеканалов

Состоялось заседание Национального совета по телерадиовещанию (НСТР).

Состоялось заседание Национального совета по телерадиовещанию (НСТР).

Как сообщили Report в НСТР, на заседании обсудили текущее положение в сфере телерадиовещания.

Учитывая, что банкротство ООО "Lider TV и Radio - Azerbaijan" подтверждено вступившим в законную силу решением суда, Национальный совет по телерадиовещанию приостановил действие лицензии №169 от 19 января 2018 года, выданной ООО "Lider TV и Radio-Azerbaijan" на общереспубликанское телевизионное и радиовещание и обязал ООО "Lider TV и Radio-Azerbaijan" прекратить свое вещание с 00:00 часов 01 июня 2021 года.

Кроме того, с учетом того, что спутниковое телевещание ООО "Kaspi Global (Dalğa TV) последовательно в течение 30 дней не осуществлялось, а телерадиокомпании "Мингячевир" (Mingəçevir TV) и вещание регионального телеканала ООО "Alternativ Tele-Radio "(ARB Ulduz TV) необоснованно не осуществлялось 60 дней в течение года на заседании было принято решение об аннулировании лицензий данных телевещателей.