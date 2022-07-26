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В Астрахани состоялась вторая Каспийская медиашкола

В Астрахани состоялась вторая Каспийская медиашкола В Астрахани состоялась вторая Каспийская медиашкола.
Медиа
26 июля 2022 г. 15:25
В Астрахани состоялась вторая Каспийская медиашкола

В Астрахани состоялась вторая Каспийская медиашкола, в которой приняли участие около 40 молодых журналистов из Азербайджана, Узбекистана, Казахстана и России.

Как передает Report, в течении нескольких дней все участники медишколы изучали работу в сфере массмедиа и знакомились с экспертами из каспийских стран. В ходе медиашколы освещались такие темы, как: этические аспекты работы журналиста, вопросы проведения интервью, тренинг "Текст. Особенность текста в новостях", влияние пандемии на массмедиа и многое другое.

Об интенсивном сотрудничестве Астраханской области с зарубежными партнерами рассказал в своем выступлении заместитель министра внешних связей Астраханской области Илья Торопицын: "Мы заинтересованы в том, чтобы средства массовой информации прикаспийских стран освещали работу по реализации наших совместных международных проектов, налаживанию делового взаимодействия ".

Первая Каспийская медиашкола прошла в 2019 году. Проект уже во второй раз реализуется при поддержке российского Фонда президентских грантов и имеет все шансы стать традиционным.

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